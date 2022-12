Świąteczny tramwaj kursuje na linii nr 4 w Toruniu

Choć święta Bożego Narodzenia już za nami, to warto jednak przedłużyć ich atmosferę, podróżując ustrojonym w światełka, dźwięczącym kolędami i pełnym dobrych życzeń toruńskim tramwajem. Ostatnio można go było spotkać na trasie linii nr 1. Od czwartku 29 grudnia przenosi się on na linię nr 4 i pojeździ nią aż do Nowego Roku.