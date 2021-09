Świat króla rozrywki w Toruniu, czyli niezły cyrk z tymi Amerykanami

Toruń. Gdzie bawiono się na początku XX wieku?

Na początku XX wieku Toruń miał nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców - niecałe 25 tysięcy cywilnych i koło 7 tysięcy żołnierzy garnizonu. Poza granicami miasta, ale na terenie twierdzy znajdowały się jeszcze trzy gminy: Mokre z 10 tysiącami dusz. Podgórz, który miał wtedy 3158 mieszkańców oraz Piaski zamieszkane przez 423 osoby. Społeczeństwo - zarówno umundurowane, jak i nieumundurowane, spragnione było rozrywek. Miasto nazywano ufortyfikowaną knajpą, na nadwiślańskich piaskach jak grzyby po deszczu wyrastały lokale, w których można było wypić, zjeść i potańczyć, był to również doskonały grunt dla cyrków.

Przyjeżdżały one do Torunia często i na ogół były to przedsiębiorstwa cieszące się wtedy międzynarodowym uznaniem. W lipcu 1901 roku do miasta przyjechały dwa cyrki. Najpierw, przed Bramą Bydgoską swoje namioty rozłożył cyrk Blumenfelda kusząc widzów m.in. pantomimą "Pod sztandarem Burów". To jednak była dopiero przygrywka, zwiastuny prawdziwej sensacji zaczęły się pojawiać w prasie w ostatniej dekadzie miesiąca.