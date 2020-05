Świadkowie i krewni ofiar mordu na Barbarce poszukiwani!

Pandemia nie sparaliżowała prac nad filmem o niemieckiej zborni na Barbarce. To znaczy wciąż nie wiadomo, kiedy będzie znów kręcić zdjęcia, jednak poszukiwania świadków oraz krewnych ofiar idą pełną parą. Na apel Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, które wspólnie z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej odpowiedziało już 200 osób! Poszukiwania kolejnych prowadzone są w Toruniu i okolicach, a także w Szczecinie i... Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii mieszkają potomkowie doktora Pawła Ossowskiego, jednej z najciekawszych i najbardziej zasłużonych postaci przedwojennego Torunia. Zresztą nie tylko Torunia, ponieważ mecenas Ossowski, zanim został senatorem, był m.in. pierwszym starostą chełmińskim w odrodzonej Polsce. Do jesieni 1939 roku Ossowski mieszkał w willi przy ul. Moniuszki 10.

Prawnik i polityk był jedną z co najmniej 600 osób, które w ostatnich tygodniach 1939 roku zostały zamordowane w podtoruńskich lasach. Pełna lista ofiar nie jest znana do dziś, jednak film z pewnością pozwoli rzucić nieco światła na nieznane rozdziały tej ponurej historii. Wśród tych 200 osób, jakie nawiązały kontakt z filmowcami, są również krewni mieszkańców regionu, którzy jesienią 1939 roku zostali aresztowani przez Niemców, trafili do toruńskiego Okrąglaka, bądź do Fortu VII, a później wszelki słuch po nich zaginął.