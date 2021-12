Strażacy z OSP Kawęczyn uczcili pamięć druhów z Czernikowa. Zobacz filmik

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym. To musisz wiedzieć!

- Film powstał, aby uczcić pamięć strażaków OSP Czernikowo, którzy zapłacili najwyższą cenę za ratowanie życia, zdrowia i mienia - mówi Sławomir Lewandowski, naczelnik OSP Kawęczyn. - To ogromna strata dla naszej całej strażackiej braci.

Filmik to forma pożegnania ze zmarłymi. Do jego przygotowania wykorzystane zostały m.in. zdjęcia fotoreportera "Nowości" Grzegorza Olkowskiego, które zrobił on 2 grudnia na miejscu wypadku.