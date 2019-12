Straż miejska dostała sprzęt za prawie 6 tysięcy złotych!

Translator Vasco Mini 2 to nowoczesny sprzęt umożliwiający szybkie tłumaczenie na 50 języków. Posiada wbudowaną międzynarodową, bezterminową kartę SIM z nielimitowanym, darmowym Internetem do tłumaczeń - rozpoznaje mowę, tłumacząc nawet długie i skomplikowane wypowiedzi oraz wymawia przetłumaczone zdania. Tłumaczenie trwa około dwóch sekund - urządzenie łączy się z 5 różnymi serwerami na 5 różnych kontynentach, używa 5 różnych silników tłumaczeniowych, dobierając najlepszy do wybranej pary językowej.