Strach w Toruniu. Ktoś zaczepia i dotyka dzieci w parku miejskim!

- Córka nie powiedziała nam o tym zdarzeniu od razu, tak była wystraszona i zszokowana. Dopiero wieczorem wyznała, co się stało – opowiadają Sylwia i Krystian, rodzice Klaudii. - Byliśmy autentycznie przerażeni. Nie wiadomo, co mogłoby się stać, gdyby córka nie wykazała się rozsądkiem. W rozmowie z nami podkreślała, że ten człowiek nie chciał się odczepić i wypytywał, jak często przychodzi do parku. Był nachalny, próbował dotykać ją i koleżankę oraz naszego 9-miesięcznego synka. Ważne: Nie będzie mostu tymczasowego przez Wisłę! Pani Sylwia postanowiła napisać o tym niepokojącym zdarzeniu na swoim Facebook'u. I choć wpis ukazał się późnym wieczorem w sobotę, to natychmiast posypały się komentarze. Odezwali się inni mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia z informacjami, że ten sam mężczyzna pojawia się na różnych osiedlach w tej części miasta, często w sąsiedztwie placów zabaw czy piaskownic. Bywa, że zaczepia dzieci i bacznie się im przygląda. Polecamy: Rekrdowe promocje w toruńskich supermarketach! LISTA PRODUKTÓW + CENY