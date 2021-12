Stopy procentowe znowu w górę! Zobacz o ile wzrosną raty kredytów? Sprawdźcie wyliczenia

O ile wzrosły stopy procentowe NBP?

Jak podano po środowym (08.12.21) posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, stopa referencyjna wzrosła z poziomu 1,25 proc do 1,75 proc. Ustalono też poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

stopa lombardowa 2,25% (wzrost z 1,75%) ,

, stopa depozytowa 1,25% (wzrost z 0,75%) ,

, stopa redyskontowa weksli 1,8% (wzrost z 1,3%),

(wzrost z 1,3%), stopa dyskontowa weksli 1,85% (wzrost z 1,35%).

W ostatnim czasie to już trzecia z rzędu podwyżka. W październiku stopa referencyjna wzrosła do 0,5, a w listopadzie - do 1,25 punktu procentowego. Przypomnijmy, jeszcze mieliśmy do czynienia z najniższymi w historii stopami procentowymi, które w pandemii obniżono do poziomu 0,1 proc (za bankier.pl). Obecnie stopa referencyjna jest najwyższa najwyższa od lutego 2015 r.