Sto lat niepodległości. Toruń, miasto wojewódzkie [Archiwalne zdjęcia]

Zanim żołnierze Błękitnej Armii przekroczyli granice Pomorza, Rada Ludowa ulokowała swoich przedstawicieli we wszystkich powiatach. Pomorski Urząd Wojewódzki również rozpoczął działalność, zanim jeszcze wyzwalanie Pomorza się rozpoczęło. Nominację na wojewodę Stefan Łaszewski otrzymał 17 października 1919 roku. Urzędowanie, z konieczności, rozpoczął w Poznaniu, do Torunia przyjechał 20 stycznia 1920 roku.

To wszystko działało jak dobrze naoliwiona maszyna. Jakby Polacy przez lata ćwiczyli różne scenariusze przejmowania władzy w zaborze pruskim. A przecież przyszło im działać w niezwykle trudnych warunkach. Polska wyłaniała się z wojennego chaosu, natomiast Niemcami, którzy wciąż trzymali część polskich ziem, targała rewolucja. Już w grudniu 1918 roku Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu powołał jednak Naczelną Radę Ludową, która na Pomorzu działała początkowo jawnie, później konspiracyjnie, by w sierpniu 1919 roku, gdy komisarzowi NRL Stefanowi Łaszewskiemu udało się uzgodnić w Berlinie sposoby przejmowania Pomorza przez władze polskie, rozpocząć ponownie działalność oficjalną.

Wojewodowie pomorscy do września 1939 roku urzędowali zatem w budynku obecnego Collegium Maius UMK. Od 1 kwietnia 1938 roku zarządzali stąd Wielkim Pomorzem, które powstało po przyłączeniu do województwa pomorskiego powiatów: wyrzyskiego, szubińskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego nieszawskiego, rypińskiego, lipnowskiego i włocławskiego. Województwo się rozrosło, razem z nim urósł również konflikt z Bydgoszczą o prymat w regionie. Tlił się on już przed 1938 rokiem, gdy miasto nad Brdą znajdowało się jeszcze w województwie wielkopolskim, po reformie administracyjnej znacząco przybrał na sile. Wielkie Pomorze przetrwało jednak tylko niecałe półtora roku. Upadło pod naporem niemieckich bagnetów, jak cała II RP. Ostatni wojewoda pomorski, Władysław Raczkiewicz, został 30 września 1939 roku pierwszym prezydentem Polski na uchodźstwie.

Stolica na nowe czasy

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego reaktywował województwo pomorskie już w 1944 roku. Słowa zaczęły się stawać ciałem 2 lutego 1945 roku, dzień po tym, gdy Niemcy opuścili Toruń. Niestety, stołeczność, również niebawem opuściła miasto. Miesiąc później na szczeblu centralnym zapadła decyzja o przeniesieniu stolicy województwa do Bydgoszczy. Toruń miał się stać miastem uniwersyteckim z kilkoma instytucjami wojewódzkimi, m.in. Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną. Wszystkie te instytucje zostały jednak później przeniesione do Bydgoszczy. W czasach centralnego sterowania, Toruń został zdegradowany do miasta powiatowego. Był nim do 1 czerwca 1975 roku.