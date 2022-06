Stawki za pracę dla studenta w Toruniu? Znamy szczegóły! Opcji zatrudnienia jest sporo

Wystarczy krótki spacer ulicami starówki, by na kilkunastu witrynach znaleźć ogłoszenia o pracę. Najczęściej w lokalach gastronomicznych, ale jeśli ktoś szuka pracy poza restauracjami, też znajdzie coś dla siebie. Wcielając się w rolę studenta, poszukującego okazji, by sobie dorobić, sprawdziliśmy, na co możemy liczyć.