Stalowe Anioły wręczone. Marszałek Piotr Całbecki uhonorował osoby za działalność społeczną

Czym są Stalowe Anioły?

To już 15. odsłona konkursu, którego celem jest promowanie najciekawszych oraz najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Kandydatów do nagrody zgłaszają przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej oraz laureaci wszystkich poprzednich edycji nagród.

Wśród tegorocznych zwycięzców znalazły się osoby i zespoły działające na rzecz rodzin, osób z niepełnosprawnościami, środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizowaniem i integrowaniem wspólnot lokalnych oraz wspieraniem sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymali też nagrody finansowe. Uroczystość uatrakcyjnił występ Rafała Zielińskiego.