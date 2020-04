Sprzątanie grobu, spacer bez celu. Za co sypią się mandaty?

Mandaty dla właścicieli psów. Za co Wam grożą?

Macie psy? Zdawaliście sobie sprawę z pewnych obowiązków? Niektórzy niestety zapominają, chociażby o tym, że wychodząc z psem na spacer, powinien być on na smyczy. Niewiele osób sprząta też po swoich pupilach, a za to grozi mandat. Możemy zapłacić nawet do 500 zł. To jedne z naj...