Sport. Mecz na szczycie dla CUK Aniołów. Blok torunian zatrzymał Orła Międzyrzecz [zdjęcia z meczu i trybun]

Spotkanie rozpoczęło się doskonale dla CUK Aniołów - w polu zagrywki świetną formę od pierwszych piłek prezentował Łukasz Kalinowski, którego serwisy całkowicie zaskoczyły gości. Torunianie błyskawicznie zbudowali przewagę 8:3, którą później tylko powiększali i gładko wygrali seta.

Ale później tak łatwo już nie było. Orzeł był lepszy w dwóch kolejnych partiach i CUK Anioły w zaciętym czwartym secie musiały się sporo namęczyć, by doprowadzić do tie-breaka. Gospodarzom zdarzały się proste błędy, w tym dotknięcie siatki lub przekroczenie linii serwisu, ale na szczęście mimo to wyrównali stan meczu.