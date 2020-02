Sporo pustych lokali na toruńskiej starówce. Najwięcej w bocznych uliczkach

Na toruńskiej starówce jest wiele lokali do wynajęcia. Co prawda część z tych, które jeszcze niedawno świeciły pustakami znalazły najemców, jednak wciąż sporo jest miejsc z pustymi witrynami. Najwięcej w bocznych uliczkach. Zobaczcie część lokali, które na razie stoją puste. Zobacz także: Impreza w Hex Club. Zobacz zdjęcia Tanie dania na wysnos w Toruniu Ceny mieszkań w Toruniu. Gdzie najtaniej? Jak podkreślają znawcy rynku nieruchomości w Toruniu starówka to obecnie miejsce, w którym królują turyści. Powstało wiele apartamentów dla nich przeznaczonych. A co za tym idzie lokale użytkowe na starówce mają głównie spełniać potrzeby turystów. Dlatego powstaje coraz więcej sieciowych małych sklepów spożywczych. Potrzebne są lokale gastronomiczne i małe sklepy z pamiątkami. Na starówce działa około 2 tysięcy podmiotów.

Polska Press