Spłaciłeś wcześniej kredyt mieszkaniowy? Bank musi oddać Ci pieniądze! UOKiK informuje! [kalkulator]

Co na to branża?

Co ma podlegać zwrotowi?

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są określone sytuację, w których banki są zobowiązane do zwrotu pieniędzy kredytobiorcom. Według UOKiK dotyczy to opłat przede wszystkim związanych z marzą, pośrednictwem, przygotowaniem umowy oraz prowizją. Jednak nie zawsze. Otrzymanie zwrotu od banku może być powiązane wyłącznie z sytuacją, w której zaciągnięty kredyt mieszkaniowy został wcześniej spłacony bądź nawet nadpłacony. Co więcej, dotyczy to kredytów hipotecznych zaciągniętych po 21 lipca 2017 roku. Według urzędu ma to dotyczyć wspomnianej części opłat uiszczonych w związku z zawieraniem konkretnej umowy kredytu hipotecznego.