Spektakl "Morderstwo dla dwojga" w Teatrze Muzycznym w Toruniu [recenzja]

Duet niepokonany w Teatrze Muzycznym w Toruniu

Skromna scenografia, pianino w centralnym punkcie sceny i aktorzy. Było ich tylko dwóch, a i tak wypełnili salę w Teatrze Muzycznym w Toruniu po brzegi. Maciej Makowski na zmianę z Wojciechem Łapińskim (my mieliśmy okazję zobaczyć w akcji tego pierwszego) wcielają się w rolę oficera Marcusa Moscowicza, który marzy o tym, by zostać detektywem. Nieco niezdarny policjant robi wszystko, by udowodnić swojemu szefowi, że to właśnie jego powinien awansować. Okazja do tego, by pokazać, jak dobrze zna protokół, nadarza się niespodziewanie, bo oto właśnie na przyjęciu-niespodziance ginie znany pisarz Arthur Whitney. Kto go zabił? Podejrzany jest każdy z gości, a we wszystkich wciela się Marcin Sosiński. Jak on to robi! Zmienia głosy, pozycje, gesty. W jednej sekundzie jest seksowną tancerką, w drugiej nieśmiałą studentką, by już po chwili wcielić się w lokalnego psychiatrę. Nie ma w tym grama pastiszu, jest pełen profesjonalizm. Udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", znanym widzom Polsatu, w którym artyści wcielają się w gwiazdy sceny, przy "Morderstwie…" może się wydawać bułką z masłem.