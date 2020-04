Spacer bez celu, mycie auta, sprzątanie grobu... Za co sypią się mandaty?

Przypomnijmy, że do 11 kwietnia obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się. -Z domu można wyjść tylko w niezbędnych sytuacjach np. do pracy, po zakupy, do apteki, czy z psem. Można też wyjść, gdy musimy pomóc bliskim lub działamy wolontariacko. - Policja może nas zapytać na ulicy, gdzie i w jakim celu się udajemy. -Nie wolno chodzić na długie spacery. Nie wolno też przebywać w parkach, na bulwarach, czy boiskach. Nie wolno też chodzić w miejsca, gdzie może przebywać więcej niż kilka osób. Przemieszczać się można tylko we dwie osoby, z wyłączeniem rodzin. - W pojazdach komunikacji miejskiej może jednocześnie znajdować się maksymalnie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Jeśli np. w autobusie jest 70 miejsc siedzących, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Wsiadając do autobusu czy tramwaju należy ocenić czy jest nie jest on zbyt zapełniony. Zobacz też: Toruńska fundacja rozda bezdomnym maseczki, kawe i Ewangelię Premie dla pracowników w sklepach

