SOR w szpitalu miejskim w Toruniu był na granicy wydolności. Zdrowie pacjentów zagrożone? Sara Watrak

Obecnie każdego dnia dyżur na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych pełnią oba toruńskie szpitale. Pacjent powinien trafić do bliższego z nich. Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wracamy pamięcią do zeszłego roku, a konkretnie - do 20 grudnia, gdy cały Toruń, a szczególnie toruńskie szpitale, odczuwały skutki gołoledzi. O upadek, skręcenie czy złamanie było tego dnia wyjątkowo łatwo. Pech chciał, że właśnie w tym terminie Wojewódzki Szpital Zespolony ograniczył działalność w związku z przenosinami do nowego budynku. Pacjenci trafiali więc głównie do szpitala miejskiego. Ten twierdzi, że był na granicy wydolności i wraca do dyskusji na temat naprzemiennych dyżurów.