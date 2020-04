Sokoły i inne rzadkości. Oto przyrodnicze atrakcje Torunia

Polomarket z nową usługą! Poznaj szczegóły

Sieć sklepów Polomarket uruchamia usługę pod nazwą „zamów i odbierz”. Towar będzie można teraz zamówić przez internet, a potem tylko przyjść do sklepu, zapłacić za niegi i go odebrać. Skróci to więc czas przebywania w placówkach tej sieci do niezbędnego minimum.