Śnieg i lód na chodnikach, schodach w Toruniu. Jeśli upadniesz, masz prawo do odszkodowania! Prawnik radzi Czytelnikom

Do naszej redakcji spływają kolejne sygnały od osób, którym coraz trudniej poruszać się po Toruniu. Szczególnie ciężko jest pieszym w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym, rodzicom z małymi dziećmi. Jakie miejsca są wskazywane jako niebezpieczne?

Schody, mostek, kładka i chodniki - tutaj można boleśnie się potłuc!

Lewobrzeże, ulica Poznańska i oblodzone schody. - Jestem osobą niepełnosprawną. Mieszkam w Toruniu od roku, pracuję i codziennie schodzę tymi schodami. Od początku zimy były one oblodzone, ale teraz to jest katastrofa! Lód zalega grubą warstwą; nikt nic nie robi, żeby te schody oczyścić. Spadek jest bardzo duży. Czy służby odpowiedzialne za to miejsce czekają, aż ktoś zrobi sobie krzywdę? Przy mojej niepełnosprawności bardzo ciężko tamtędy schodzić - skarży się Czytelniczka i załącza kilka zdjęć dokumentujących sytuację.