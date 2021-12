Smutne święta roku pamiętnego, czyli o mroźnej Wigilii sprzed czterdziestu lat

- To była bardzo surowa Wigilia - wspomina Dorota Sobkowiakowa. - Łzy kapały, nie było karpia ani żadnych prezentów. Dzieci patrzyły na to wszystko wielkimi oczami, chociaż staraliśmy się im to wszystko jakoś zrekompensować. Generalnie byliśmy bardzo skupieni na duchowym przeżywaniu tych świąt.