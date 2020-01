Smog i palenie śmieciami: co 4 mandat na Wrzosach! Zdaniem radnego Bartosza Szymańskiego (KO), mandatów jest i tak za mało

Straż Miejska w Toruniu tymczasem zapewnia, że Wrzosom i pozostałym częściom Torunia poświęca w sezonie grzewczym naprawdę dużo uwagi. Rok 2018 strażnicy zakończyli wynikiem 1590 kontroli palenisk w mieście, około 240 mandatami i 3 wnioskami skierowanymi do sądu. Rok 2019 natomiast - wspomnianymi 1750 kontrolami, blisko 300 mandatami i 3 wnioskami o ukaranie. Jak widać, jest tendencja wzrostowa - tak jeśli chodzi o liczbę kontroli, jak i wystawione mandaty. Jeśli chodzi natomiast o wykorzystanie drona w walce o czyste powietrze, to tylko w listopadzie ub.r Straż Miejska na Wrzosach użyła go kilkukrotnie. 4 listopada: przy ul. Hiacyntowej, Chabrowej, Fasolowej i Ugory. 19 listopada - przy ul. Czeremchowej i Owsianej. Natomiast 26 listopada - przy ul. Chabrowej, Kameliowej, Zielnej, Narcyzowej, Fasolowej, Łubinowej, Szafranowej i Makowej. Jak widać, urządzenie nie próżnowało. Zobacz także: Uwaga! Oto najniebezpieczniejsze miejsca w Toruniu. Na te ulice torunianie boją się zapuszczać

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Nowości