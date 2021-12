Śmiertelny wypadek w Czernikowie. Zginęło dwoje strażaków jadących do pożaru [zdjęcia]

To miała być zwykła akcja - strażacy z OSP Czernikowo nad ranem zostali wezwani do palącej się sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy. Żeby dojechać na miejsce ze swojej remizy w centrum wsi, musieli pokonać krajową "dziesiątkę". To właśnie tam doszło do zderzenia z tirem. Dla Jana, który siedział za kierownicą oraz siedzącej obok 29-letniej Eweliny było to ostatnie wezwanie. Oboje zginęli na miejscu. Trójka ich kolegów jadących tym samym wozem też została poszkodowana, ale ich życiu nic nie grozi.

- Strażacy jechali do zdarzenia w trybie alarmowym, czyli używali sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Nasza koleżanka i kolega, jadąc ratować życie innym, stracili swoje życie - mówił nam mł. bryg. Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.