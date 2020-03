Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kierowca potrącił rowerzystę i odjechał

Co kupić i jakie zapasy zrobić na wypadek epidemii?

Mimo że koronawirus nie dotarł do Polski (oficjalnie), to ze sklepowych półek i aptek zniknęły płyny do dezynfekcji rąk i maseczki, a wiele osób robi zapasy produktów o długim terminie ważności. Co warto kupić na wypadek paniki albo epidemii?