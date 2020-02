To była tragiczna noc na autostradzie A1. Do wypadku doszło w Rogówku pod Toruniem. W Rogówku pod Toruniem, na autostradzie A1 doszło do wypadku, w którym uczestniczył autobus oraz trzy samochody ciężarowe. W wyniku zderzenia 1 osoba zginęła a 6 zostało rannych. Autostrada w kierunku Łodzi do wczesnych godzin rannych była zablokowana. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej oraz policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. W tej chwili autostrada jest już przejezdna. Czytaj też: Dwa staranowane radiowozy pod Toruniem

Jacek Hejnowicz