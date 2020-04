Śmiertelny koronawirus w Toruniu. Najmłodsza ofiara ma 41-lata. "Gosia tak bardzo chciała żyć"

Jak ustaliły Nowości, najmłodszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Toruniu i regionie była 41-letnia pani Małgorzata (nazwisko do wiadomości redakcji). Jej rodzina jest przekonana, że zakażona została wirusem w placówce medycznej przy ul. Batorego w Toruniu. Reprezentujący krewnych zmarłych adwokat Michał Wiechecki przygotował już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które najpóźniej w poniedziałek (27.04) złoży do prokuratury.

Jak podał dziś (24.04) prezydent miasta Michał Zaleski podczas videokonferencji liczba zakażonych koronawirusem w Toruniu i powiecie wzrosła do 114 osób. Niestety, wzrosła też liczba zgonów - zmarło już 12 osób. To tragiczny bilans pandemii, której końca wciąż nie widać.

-Pani doktor z centrum przekazała jej jednak, że dializowanie jest konieczne. Po córkę do domu przyjeżdżał samochód i zabierał na Batorego. Tak się działo do czwartku 2 kwietnia. Tego dnia ambulans z Batorego nie przywiózł jej już jednak do domu, tylko zawiózł do szpitala zakaźnego przy ul. Krasińskiego. Było wiadomo, że chodzi o koronawirusa. 5 kwietnia z Gosią było tak źle, że przewieźli ją do szpitala w Grudziądzu. Na drugi dzień tam zmarła - relacjonuje pani Teresa, matka zmarłej.