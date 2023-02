Śmierć w podtoruńskim Obrowie. Wycinali drzewa po pijanemu!

Co się wydarzyło w lesie w Obrowie? Skąd byli robotnicy?

To był czwartek, 19 stycznia. Czy o poranku robotnicy przystępowali do pracy trzeźwi? Czy pić alkohol zaczęli dopiero w lesie, z okazji przypadających tego dnia urodzin Mirosława? Te okoliczności dopiero ustalać będzie prokuratura. Na razie wiadomo, tyle że nietrzeźwi byli koledzy zmarłego. A on sam? -Pobrane zostały próbki jego krwi i oddane do badania. Czekamy na wyniki - mówi prokurator Becińska.

Jest śledztwo prokuratury. Czy pracodawca naraził pracownika, nie pilnując BHP?

Wstępnie przyjęto, że formą narażenia pracownika było dopuszczenie do pracy z pilarkami osób nietrzeźwych. Nie wiadomo jeszcze jednak, co przyniosą ustalenia dochodzenia. Czy to nietrzeźwość robotników była bezpośrednią przyczyną wypadku? A jeśli tak, to czy pracodawca był w stanie zapobiec pracy swoich podwładnych po alkoholu? Być może dopuszczając ich do wycinki o poranku miał do czynienia z trzeźwymi osobami?