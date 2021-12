Śmierć trzyletniej Zuzi w Toruniu. Prezydent Zaleski w obronie byłej dyrektorki MOPR

Jak ujawniły "Nowości", wyniki kontroli urzędników wojewody w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu są złe. Trafiły też do prokuratury, która prowadzi odrębne śledztwo w sprawie odpowiedzialności za dramat dziecka - MOPR-u w Toruniu i kuratorów sądowych.

Śmierć 3-letniej Zuzi. Co ujawniła kontrola wojewody?

Jak już szeroko informowaliśmy, kontrolerzy wytknęli MOPR-owi nierzetelne prowadzenie wywiadów środowiskowych, ocierającą się o fikcję pracę socjalną z rodziną Zuzi, brak odpowiednej współpracy między pracownikami socjalnymi a asystentem rodziny. Wskazali też na tak niedopuszczalne sytuacje, jak rezygnacja pracownika z odwiedzin u matki Zuzi (zaburzonej psychicznie i wymagającej wsparcia) z uwagi na to, że rzekomo wizyta źle odbiłaby się na stanie podopiecznej.

Od 1 września br. dyrektorem MOPR-u jest Rafał Walter. To do niego adresowane jest wystąpienie pokontrolne, podpisane przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza. Zawiera nie tylko zalecenia naprawy sytuacji, najczęściej z adnotacją, że "do wprowadzenia na bieżąco" czy nawet "bez zbędnej zwłoki". Znajdują się tutaj również następujące słowa: "Jednocześnie wskazuje się panią p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako osobę odpowiedzialną za powstanie wyżej opisanych nieprawidłowości, która w okresie kontrolowanym pełniła ww. funkcję".