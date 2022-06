Śmierć 68-latki na pasach w Toruniu. Kierowca pod sąd, a przejście na Olsztyńskiej do likwidacji!

Znamy najlepszą klasę w Toruniu. To najlepsi z najlepszych!

Akt oskarżenia dla kierowcy. Żałował, przepraszał, ale to życia kobiecie nie wróci

W czwartek, 23 czerwca, Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko Marcinowi M. Ten 58-letni torunianin odpowie za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku, będące skutkiem umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

- Kierowca był trzeźwy. Jechał jednak za szybko, przekraczając administracyjnie dozwoloną prędkość o 30 km/godz, nie zachował należytej ostrożności przed przejściem i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. To przejście nie posiada sygnalizacji. Kobieta przemierzała je prawidłowo - mówi prokurator rejonowa Izabela Oliver.