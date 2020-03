Służby mundurowe pod szpitalem zakaźnym w Toruniu! Co się stało?

Przed szpitalem zakaźnym przy ul. Krasińskiego w Toruniu pojawiła się żandarmeria wojskowa, straż miejska i policja. Mundurowi zablokowali dojazd do lecznicy. - Budujemy mobilną izbę przyjęć, to ostatni etap przygotowań lecznicy - mówi Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - W Toruniu nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Zobacz też: Koronawirus w województwie kujawsko-pomorskim. Raport Koronawirus. Czego brakuje w aptekach Jak dotąd nie ma go również w całym województwie kujawsko-pomorskim, co potwierdził nam rzecznik wojewody, Adrian Mól. W tej chwili 13 osób z podejrzeniem wirusa znajduje się w szpitalach, 34 przebywają na kwarantannie, 416 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Odcinek ul. Krasińskiego przed szpitalem będzie tymczasowo wyłączony z ruchu.

Grzegorz Olkowski