Sklepy otwarte w Wielkanoc 2020 i Lany Poniedziałek. Gdzie zrobić zakupy 12 i 13 kwietnia?

Sklepy otwarte w Wielkanoc 2020. Zobacz godziny otwarcia. Jak są czynne supermarkety?

Wielkanoc to czas wielkich zakupów, gotowania i pieczenia. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, wizyta w sklepie może potrwać dłużej niż zwykle. Jak będą czynne? W jakich godzinach otwarte podczas Wielkanocy 2020? ? Przypomnijmy, że do środka może wejść tylko tyle osób, ile wynosi liczba kas pomnożona przez 3. Klienci muszą przygotować się na długie kolejki przed wejściem do marketów, a w Wielką Sobotę - skrócone godziny otwarcia. Pamiętajmy także, że w godz. 10-12 zakupy mogą zrobić wyłącznie seniorzy.

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW W WIELKĄ SOBOTĘ 11 KWIETNIA 2020

W Wielką Sobotę sklepy są czynne krócej. Według ustawy muszą one zostać zamknięte najpóźniej do godz. 14:00.