Sklep Carrefour dostarcza produkty żywnościowe do szpitala zakaźnego w Toruniu

Nie tylko sklep wspiera naszych lekarzy. Robią to także toruńscy restauratorzy, którzy 19 marca przyłączyli się do akcji "Posiłek dla lekarza".Posiłki do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu w imieniu restauratorów biorących udział w akcji dowieźli Mateusz Hass z „Jedz co Chcesz” i Paweł Dowbor z restauracji „Azzurro”.

Na pewno wieźliśmy pierogi, sałatki, zupy, pizzę, dania kuchni indyjskiej. Było też coś na słodko z kawiarni (...) Sytuacja nie jest łatwa, ale inni mają jeszcze gorzej. Ci ludzie w szpitalu walczą o życie. Jeżeli możemy chociaż w taki symboliczny sposób ich wesprzeć, to staramy się robić to, co po prostu możemy - mówił Paweł Dowbor na antenie Radia Pik.