Składki ZUS pójdą w górę! Kto zapłaci więcej? Zobacz listę!

Rząd zaskoczył wszystkich i zafundował milionom Polaków sowitą podwyżkę. Podwyżka płacy minimalnej (3490 zł od stycznia i 3600 zł od lipca) to koszty przede wszystkim dla firm, a dla państwa — same zyski.

Do budżetu wpadnie więcej pieniędzy z tytułu podatku dochodowego, a do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłyną wyższe składki od pracowników, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że podwyżka płacy minimalnej bezpośrednio wpłynie również na składki ZUS płacone przez przedsiębiorców. I to tych początkujących, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. W 2023 r. będą musieli zapłacić blisko 20 proc. więcej niż do tej pory.