Skargi na kontrolerów MZK w Toruniu. Jaka jest prawda? Czy potrzebny jest tajemniczy klient?

Co radnych skłoniło do interpelacji w sprawie kontroli w MZK? "Skargi od mieszkańców"

Nie byłoby tej interpelacji, gdyby nie docierające do radnych skargi torunian. - Ostatnio miałam do czynienia z dwoma następującymi przypadkami. Pierwszy pasażer chciał skorzystać z aplikacji w telefonie i w ten sposób kupić bilet. Sama niejednokrotnie tak czynię, gdy nie mam gotówki. Niestety, w trakcie prób wciąż nie było połączenia z internetem. Kontrolerzy tych tłumaczeń nie przyjęli i potraktowali go jak oszusta - opowiada radna Margareta Skerska-Roman.