Skarby znalezione podczas remontu dawnej apteki na Mokrem w Toruniu! [zdjęcia]

Dawna apteka "Pod Łabędziem" przy ul. Kościuszki w Toruniu

Na pierwszy rzut oka budynek przy ulicy Kościuszki 19 wygląda może niepozornie. Dla historii Mokrego ma jednak ogromne znaczenie. W 1886 roku została tu otwarta apteka "Pod Łabędziem" i w sąsiedztwie pięknej magnolii działała do połowy lat 80. XX stulecia, gdy została przeniesiona do pawilonu zbudowanego przy skrzyżowaniu Kościuszki i Świętopełka. O jej burzliwych dziejach pisaliśmy sporo, informowaliśmy również, że zabytek zmienił niedawno właściciela i że rozpoczął się tam remont. A ponieważ dawna apteka trafiła w dobre ręce, spokojni o jej przyszłość czekaliśmy na wieści o tym, co się podczas tego remontu znajdzie. Bo przecież w miejscu z taką przeszłością coś znaleźć się musiało.