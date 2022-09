Skarby na budowie, czyli gdzie znaleziono skarb powstańców, a gdzie krzyżackie monety?

Wykopano polski skarb wojenny! Takim nagłówkiem przywitała swoich czytelników „Gazeta Toruńska” w ostatni dzień sierpnia 1902 roku. Rzecz co prawda nie dotyczyła Torunia, ale kogo by nie zaintrygowała sprawa odkrytego skarbu i to jeszcze wojennego? Na dodatek – polskiego, a pamiętajmy, że był to czas zaborów. Miejsce na pierwszej stronie jest zatem w pełni uzasadnione, a my też już się na ten temat nie będziemy rozwodzić, zaglądamy do gazety sprzed 120 lat i czytamy: