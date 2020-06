Skandal w toruńskiej adwokaturze! Mecenas z wyrokiem więzienia może pracować

- Jeśli ludzie mają nas, adwokatów, szanować, to władze muszą zareagować. Obojętnie o czyjego syna tutaj chodzi nie wolno sprawy zamiatać pod dywan - komentują toruńscy mecenasi. I przypominają, że oprócz Kodeksu Karnego, na podstawie którego został skazany Maciej I.-P. istnieje jeszcze Kodeks Etyki Adwokackiej. Obowiązuje też aplikantów.

Ponieważ działo się to w Chełmnie, pierwszy wyrok zapadł w tamtejszym sądzie rejonowym: 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na rok próby. W Toruniu karę zaostrzono do 1 roku więzienia z tym samym zawieszeniem. Sąd Okręgowy wyrok wydał 12 marca br. W orzeczeniu nie ma jednak mowy o zakazie wykonywania zawodu dla mecenasa.

Już to budzi zdziwienie wielu toruńskich prawników. O pomyłce mowy nie ma, bo Sąd Okręgowy w Toruniu ćwiczył już temat adwokatów łamiących prawo. W przypadku znanej mecenas Marii J., skazanej prawomocnie za oszustwa, o zakazie wykonywania zawodu nie zapomniał. W przypadku młodego mecenasa kaliber przewinienia jest jednak inny, łagodniejszy.

Najgorętsze dyskusje w palestrze budzi jednak brak reakcji na prawomocny wyrok ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej. To ona władna jest dyscyplinarnie zająć się sprawą. A tymczasem...

Rekordowe promocje w supermarketach! Co można kupić taniej?

Postępowanie dyscyplinarne może skutkować tym, że rzecznik skieruje akt oskarżenia przeciwko adwokatowi do Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Toruniu. Ten, jeśli uzna jego winę, do dyspozycji ma wachlarz kar: od upomnienia przez karę pieniężną, zawieszenie w czynnościach zawodowych aż po wydalenie z zawodu (mówi o tym rozdział VIII ustawy Prawo o adwokaturze). Ale, uwaga! Od takiej kary prawnik ma jednak prawo się odwołać wyżej - do Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dopiero jego wyrok jest wówczas prawomocny.