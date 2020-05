Skandal! Szpitale zgubiły rzeczy zmarłej na koronawirusa Małgorzaty! "A telefon to ważny dowód" - mówi adwokat

41-letnia Małgorzata z Torunia to najmłodsza ofiara koronawirusa w regionie. Według rodziny, zarażona została w placówce medycznej przy ul. Batorego. Zmarła 6 kwietnia i do dziś nie odnaleziono jej komórki, torebki, kluczy... - Nie chodzi tutaj tylko o wartość sentymentalną (dla bliskich) czy materialną tych przedmiotów zmarłej torunianki. Jej telefon komórkowy to ważny dowód w sprawie. To z niego podczas hospitalizacji wysyłała sms-y, których treść potwierdza naszym zdaniem różne zaniedbania. Wątkiem zniknięcia tych rzeczy również powinna zainteresować się prokuratura - mówi adwokat Michał Wiechecki, reprezentujący rodzinę zmarłej. >>>>>CZYTAJ DALEJ