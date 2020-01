Setna rocznica powrotu Torunia do Polski. Wielkie świętowanie czas zacząć!

Uroczysta sesja Rady Miasta Torunia rozpoczęła obchody setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. W Ratuszu Staromiejskim, poza władzami miasta, pojawili się również marszałek oraz wicewojewoda. Podczas sesji aktorka Teresa Stępień-Nowicka odczytała wspomnienia Heleny Steinbornowej, która sto lat temu organizowała uroczystości z okazji powrotu Torunia do Polski. Poza wspomnieniami i przemówieniami, był również czas na wręczenie odznaczeń, w tym 10 medali 100-lecia. Zaprojektował je Igor Skrzyński, prawnuk pułkownika Stanisława Skrzyńskiego, który 18 stycznia wkroczył ze swoją Dywizją Pomorską do Torunia i odebrał od ustępujących niemieckich władz, klucze do miasta. Zobacz też: 100 rocznica powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski W czasie uroczystości wręczono również medale z okazji 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski Medal 100-lecia przyznany przez prezydenta RP otrzymał Jerzy Wieczorek, pierwszy prezydent Torunia po 1989 roku. Medal 100-lecia przyznany przez premiera otrzymał biskup Andrzej Suski, pierwszy ordynariusz diecezji toruńskiej. Medale z okazji 100-lecia wręczył również prezydent Torunia. Medale otrzymali: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Diecezja Toruńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Garnizon Toruń Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Oddział Rejonowy PCK w Toruniu, Potomkowie pułkownika Stanisława Skrzyńskiego, Potomkowie Ottona i Heleny Steinbornów. NowosciTorun

Jacek Smarz