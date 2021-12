Serce Torunia zbiera rzeczy dla bezdomnych! (Lista, miejsca i terminy zbiórek)

Serca Torunia: zbiórka dla bezdomnych

Serce Torunia to nowa organizacja charytatywna w mieście pomagająca osobom bezdomnym. Założyli ja społecznicy, m.in. znany już dobrze torunianom współtwórca Jadłodzielni - Michał Piszczek. W grudniu organizacja uskuteczni pierwszą "wydawkę", czyli wydawanie jedzenia i rzeczy osobom bezdomnym w Toruniu. Później czynić to będzie regularnie. Właśnie ogłosiła zbiórkę rzeczy dla potrzebujących. Co konkretnie jest potrzebne? Gdzie i kiedy można rzeczy przynosić? Oto szczegóły.