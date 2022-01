Seniorzy z Kujawsko-Pomorskiem w The Voice Senior! Pan Jan uwodził... Marylę Rodowicz

Kujawsko-Pomorskie w The Voice Senior

Ponad 2 miliony widzów gromadzi przed telewizorami w sobotnie wieczory program The Voice Senior (TVP 2). To nie tylko talent show dla wokalistów amatorów. To także program, którego uczestnicy - najmłodsi mogą mieć 60 lat - dzielą się z publicznością swoimi życiowymi historiami i doświadczeniami. Stając na wielkiej scenie mówią, że spełniają swe marzenia. I pokazują, że na nic w życiu nie jest za późno.