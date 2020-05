Seksbiznes w Toruniu. Szykują akt oskarżenia dla Yaroslawa K. z agencji przy ul. Chrobrego

Ukrainiec Yaroslaw K. pseudonim "Sławek" to dla prokuratury główny podejrzany. W listopadzie 2018 roku CBŚP rozbiło agencję towarzyską przy ul. Chrobrego w Toruniu. W czerwcu prokuratura planuje kierować do sądu akt oskarżenia. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> Zobacz także: Nowe lokale na toruńskiej starówce. Co i gdzie się otworzy? Sytuacja na rynku nieruchomości. Ile kosztują nowe mieszkania w Toruniu?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. CBŚP