Ścieżki rowerowe do 38 km od Torunia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Torunia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Torunia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 182,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 607 m

Suma zjazdów: 534 m

Rowerzystom z Torunia trasę poleca Tomwn

Trasa zdecydowanie na szosowy rower i osób zaprawionych w bojach rowerowych (ze względu na duży dystans). Pierwsze 28 km jedziemy ścieżką rowerową do Unisławia, przed Chełmnem na rondzie kierunek na Kokocko-Czrże (malownicze widoki pradoliny Wisły) Dąbrowa Chełmińska, wjazd do Torunia ścieżką rowerową od strony Wrzosów.Dalej kierunek Złotoria,Lubicz,Dobrzejewice,Łążyn,Zębowo, Świętosław, Nowa Wieś, Ciechocin,Małaszyce, Dobrzejewice i Toruń. ;-)

