Samochód w wodzie, w środku dwa ciała. Tragedia w gminie Kowal [zdjęcia]

Do tej chwili udało się ustalić, że wezwani przed godz. 18. na miejsce strażacy (ktoś zauważył znajdujące się w prywatnym stawie auto osobowe i zadzwonił po służby) wyciągnęli z pojazdu dwóch mężczyzn i przystąpili do reanimacji. Niestety nie udało się ich uratować.

- Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że w środku pojazdu, który wpadł do stawu, są dwie osoby. Zostały wydobyte na zewnątrz. Przystąpiono do reanimacji. Niestety, nie udało się ich uratować. Po przekazaniu, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon – po godzinie 18:30 potwierdził informację mł. bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy komendy miejskiej PSP we Włocławku i dodał, że obecnie na miejscu zdarzenia pracuje policja, udał się tam również oficer operacyjny.