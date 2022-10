Samochód City Scanner wyłapujący nieopłacone parkowanie nie dla Torunia

Toruń. Testowano City Scanner

W maju 2021 roku po toruńskiej Strefie Płatnego Parkowania jeździł samochód, który dzięki specjalnemu urządzeniu automatycznie odczytywał numery tablic rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych na jej obszarze. Potem sprawdzał, czy uiszczono opłatę za parkowanie oraz, czy auta zaparkowane są w miejscach do tego przeznaczonych. Dane z samochodu natychmiast przekazywane mogą być do jednostek, które nieuczciwych kierowców pociągną do odpowiedzialności. Aby wyeliminować pomyłki, np. wystawienie mandatu kierowcy, który dopiero idzie do parkomatu, kontrola wykonywana jest przez auto dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu. Dzięki temu osoba, która zaparkowała, ma czas na zakupienie biletu.