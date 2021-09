Rząd chce konfiskaty aut pijanym kierowcom. Ilu straciłoby je w Kujawsko-Pomorskiem, gdyby nowelizacja obowiązywała w I półroczu 2021 roku

Kiedy auto miałoby przepaść?

Ostatnie doniesienia medialne, między innymi rmf.fm, wskazują na to, że ministerstwo sprawiedliwości przygotowało już nowe zapisy kodeksu karnego, zgodnie z którymi kary dla pijanych kierowców będą dużo ostrzejsze. Jeżeli kierowca w wydychanym powietrzu będzie miał podczas kontroli ponad półtora promila alkoholu, to straci samochód. Skonfiskowany on zostanie również temu, kto spowoduje wypadek mając ponad pół promila alkoholu. W przypadku, gdy pijany kierowca spowoduje wypadek, w którym ktoś zginie, pójdzie do więzienia co najmniej na 5 lat. Jeżeli w wypadku dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wtedy są to minimalnie 3 lata.