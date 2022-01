Ryan Sullivan ma dziś 47. urodziny. Na takiego lidera czekamy od dłuższego czasu! [archiwalne zdjęcia]

Ryan Geoffrey Sullivan skończył dziś (20 stycznia 2022) 47 lat. Przypomnijmy, że w 1996 roku w trakcie sezonu zastąpił w składzie Apatora Marka Lorama i od razu, w wieku 21 lat, stał się liderem drużyny! Ze średnią 2,5 pkt na koniec sezonu zajął czwarte miejsce w Polsce. W barwach Apatora jeździł w latach 1996-98 oraz 2000 (rok przerwy na starty w Polonii Bydgoszcz), potem wrócił do Torunia po pobycie w Częstochowie w 2007 roku i jeździł w Unibaksie do 2013 roku. Był ulubieńcem kibiców "Aniołów" - wielokrotnie rozstrzygał mecze na korzyść torunian w ostatnich wyścigach i nigdy nie odpuszczał walki do ostatnich metrów. Obecnie mieszka w Australii z żoną Pauliną (torunianką) i dwoma synami. Najlepszego, Ryan!

archiwum Polska Press