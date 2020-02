Ruszyła sztafeta do Pucka na stulecie powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski

W piątek o godzinie 9 spod siedziby Urzędu Marszałkowskiego ruszyła Sztafeta Biegowa Toruń – Puck z okazji 100-lecia powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski. Na starcie stanęło osiem ekip: Akademia Marynarki Wojennej Gdynia, Aniro Run Team Toruń, Team Inowrocław, Team Kraków, Straż Miejska Toruń, KB Lech Rypin, Ultra Team Ukraina i Kujawsko-Pomorskie – drużyna Urzędu Marszałkowskiego. Meta pierwszego etapu znajduje się w Warlubiu (powiat świecki). Drugi etap zakończy się w sobotę w Pruszczu Gdańskim, trzeci w niedzielę na rynku w Pucku. Następnego dnia uczestnicy sztafety wezmą udział w obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem i w paradzie rekonstrukcyjnej odtwarzającej przybycie generała Hallera oraz oficjalnych uroczystościach państwowych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy etap liczy około 83 kilometrów i startować będzie w nich trzech przedstawicieli drużyn, drugi etap to około 86 kilometrów (trzech przedstawicieli), trzeci to 70 kilometrów, które zostaną pokonane przez dwóch biegaczy z każdej drużyny. Łącznie trasa wynosi około 240 kilometrów. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski, a organizatorem wykonawczym Stowarzyszenie Run to Run.

Fot. Jacek Smarz