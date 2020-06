Rusza spóźniony o miesiąc nabór do szkół średnich. Znamy terminy

Znamy terminy naboru do szkół średnich! Oto dokładne daty

Nareszcie stało się jasne, w jakich terminach odbędzie się tegoroczna rekrutacja do liceów, techników i branżówek. Od 15 czerwca ósmoklasiści będą mogli składać elektroniczne wnioski o przyjęcie do wybranych placówek, a dzień później przystąpią do egzaminów na koniec podstawówki....