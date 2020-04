Rusza remont mostu w Toruniu. Kierowców czekają zmiany. Zobacz mapę objazdów

W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zapowiadał, że remont mostu w centrum miasta rozpocznie się po świętach wielkanocnych. Do dziś nie ma jednak konkretnej daty.

- Wszystko idzie zgodnie z planem – uspokaja Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD. - Przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, gdzie organizuje on sobie zaplecze. Jednocześnie trwają prace nad projektem organizacji ruchu. Wymaga on jednak uzgodnień nie tylko ze służbami miejskimi, ale także ze służbami ratowniczymi. Po uzyskaniu wszystkich akceptacji roboty na moście się rozpoczną. Mamy deklarację, że stanie się to jeszcze w kwietniu.

Tymczasem od soboty, 18 kwietnia szykują się kolejne zmiany w alei św. Jana Pawła II, czyli arterii prowadzącej do mostu na prawym brzegu Wisły. To jeden ze strategicznych punktów na komunikacyjnej mapie Torunia. Od soboty drogowcy zajmą się wschodnią jezdnią alei, czyli tą od strony starówki. Od kilku miesięcy na nią został skierowany ruch z i na stary most. Jezdnię zachodnią w tym czasie przebudowywano.

- Jezdnia zachodnia jest już na tyle gotowa, że możemy puścić po niej ruch i przenieść się z robotami na jezdnię wschodnią. Najpierw sfrezujemy z niej warstwę bitumiczną i przystąpimy do rozbiórki warstw konstrukcyjnych – mówi kierownik budowy z realizującej inwestycję firmy Balzola, Wojciech Kulpiński. – Następnie rozpoczniemy uzbrajanie terenu w infrastrukturę podziemną.

Co się konkretnie zmieni? Przede wszystkim ruch kołowy w alei św. Jana Pawła II zostanie przełożony na jezdnię zachodnią (od strony Bydgoskiego Przedmieścia), zaś jezdnia wschodnia (od strony starówki) zostanie zamknięta. Organizacja ruchu na pl. Niepodległości, czyli skrzyżowaniu alei, Czerwonej Drogi i ul. Kraszewskiego, pozostaje bez zmian. Zamknięty zostanie wyjazd w aleję z ul. Kopernika, wyjazd z ul. Chopina będzie się odbywał jak dotychczas, czyli tylko w kierunku na most. Wjazd w Wały gen. Sikorskiego od strony alei św. Jana Pawła II możliwy będzie tylko dla autobusów i służb miejskich. Ponadto wyjazd z parkingu Centrum Sztuki Współczesnej przy Wałąch gen. Sikroskiego oraz z sąsiedniego banku możliwy będzie wyłącznie w stronę placu Teatralnego. Zamknięty pozostanie wjazd w Fosę Staromiejską od Wałów gen. Sikorskiego. Będzie też zmiana kierunku jazdy na Fosie Staromiejskiej.

Pasażerowie komunikacji miejskiej też muszą przygotować się na zmiany. Przystanek autobusowy na placu Rapackiego po zjeździe z mostu zostanie przeniesiony na Wały gen. Sikorskiego (tuż za przejściem dla pieszych), a przystanek autobusowy w kierunku Podgórza przeniesiony będzie do zatoki autobusowej zlokalizowanej przed ul. Chopina.

Przypomnijmy, że remont mostu im. Piłsudskiego kosztować będzie 130 mln zł. Przed świętami miasto wybrało firmę, która sprawować będzie nadzór inżynierski nad całą inwestycją. To biuro Optem z Gdańska, które tę pracę wykona za niemal pół miliona złotych.

Przygotowania do gruntownego remontu mostu są już dość zaawansowane. Trwają przebudowy dróg dojazdowych do mostu tymczasowego, który ma stanąć w osi ulic Przybyszewskiego i Zagrodowej. Droga na lewym brzegu Wisły jest już gotowa w ponad 70 proc. Wyłoniona w przetargu firma za kwotę ponad 1,1 mln zł kładzie wzdłuż ulicy chodnik, który jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo pieszych w tamtym rejonie. Powstaje także nowa asfaltowa nawierzchnia. Gotowe są już indywidualne zjazdy z kostki betonowej i pobocza z kruszywa.

Prace trwają także na przeciwległym brzegu rzeki, przy ul. Przybyszewskiego. Drogowcy zamontowali m.in. betonowe krawężniki oraz murki oporowe. Ulicę poszerzono, położono także okablowanie dla nowego i istniejącego tam oświetlenia. Przesunięte zostało też ogrodzenie, które kolidowało z nową drogą. Chodnik od ul. Bydgoskiej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zostanie wyremontowany, a na dalszym odcinku do przeprawy – położony nowy. Wszystkie te prace mają się zakończyć na koniec maja.

Jak informuje MZD, most tymczasowy ma działać przez kilka miesięcy, najprawdopodobniej do grudnia. Przeprawa będzie dostępna tylko dla aut do 3,5 tony oraz dla służb ratowniczych. Nie będą z niej mogli korzystać ani piesi, ani rowerzyści.

Po rozbudowie most drogowy zyska m.in. ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych. Dodatkowo pojawią się windy i schody oraz tarasy widokowe. Przebudowa przeprawy potrwa do końca 2021 roku.