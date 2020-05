Rusza drugi etap przebudowy ul. Grudziądzkiej. Kiedy początek prac? [zdjęcia]

Przebudowa ulicy Grudziądzkiej, należącej do najruchliwszych arterii Torunia, to obecnie jedna z większych inwestycji drogowych w mieście. W efekcie prac w miejsce dwóch niezależnych skrzyżowań „nowej Polnej”, Grudziądzkiej i Celniczej powstanie rondo turbinowe.

To powinno usprawnić ruch, poprawić bezpieczeństwo, a także ułatwić wjazd na DK nr 91 i dojazd do Centralnego Cmentarza Komunalnego. W ramach inwestycji zostaną też połączone ciągi rowerowe ulic Grudziądzkiej i Fortecznej. Prace potrwają do września. Ich koszt to 7,7 mln zł.